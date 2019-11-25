Игрок сборной России и "Спартака" Джикия: "В игре с "Уралом" нам не хватало хорошей концовки атак"

Московский "Спартак" не смог переиграть ФК "Урал" в Екатеринбурге. Москвичи при этом сохранили ворота в неприкосновенности. Заслуга в этом во многом на счету защитника "Спартака" Георгия Джикии. После матча журналист Накануне.RU поговорил с футболистом москвичей и сборной России, недавно вышедшей на Евро 2020.

- У вас в игре против ФК "Урал" ничего не получалось в атаке. Как думаете, в чем причины?

- В матче против "Урала" у нас были хорошие подходы к воротам соперника, хорошие атаки. Но такое бывает, что не хватает концовки.

- В центре поля сегодня было много борьбы. Можно ли сказать, что в этой зоне уральцы вас переигрывали?

- Нет, я не соглашусь с вами. "Урал" играл лишь на контратаках. Не было никаких провалов. Может, мы смотрели разный футбол?

- Насколько вас удивило то, как ФК "Урал" прессинговал вашу команду? Это было весьма организованно сделано.

- Мы ожидали, что екатеринбуржцы будут нас накрывать. Но в целом мы контролировали игру и много владели мячом. Не дали "Уралу" создать ничего серьезного, но и сами не смогли забить.

- Раньше вы играли правого защитника и у вас были проблемы играть правой ногой. Сейчас же наоборот. Почему так? Есть тут подоплека какая-то?

- Да нет, я не обращаю на это внимание. Лишний раз не делаю лишних касаний. Недавно я забил гол правой ногой, значит, у меня есть прогресс тут.

- Сегодня вы столкнулись на поле с игроком "Урала" в вашей штрафной и он упал. Как вы думаете, в эпизоде с Кухарчиком был пенальти?

- Как вы, думаете, я отвечу на ваш вопрос, если я участник этого эпизода и играю в футболке "Спартака"? (смеется).

- Тогда представьте, что на поле были не вы и просто сидели, смотрели футбол дома. Вы бы на чьей стороне были?

- Мне так сразу сложно сказать. Пока не пересматривал момент. В раздевалке мне было не до этого. Сяду в автобус и посмотрю.