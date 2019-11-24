10 Сентября 2020
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Происшествия Дальневосточный ФО В России
окно (2018) | Фото:Накануне.RU

Во Владивостоке арестовали женщину, которая выбросила с высоты восьмого этажа собственного ребенка

Суд в Приморье арестовал женщину, которая обвиняется в убийстве собственного ребенка.

Напомним, во Владивостоке следователи разбираются в обстоятельствах шокирующей истории, которая произошла утром 22 ноября в одном из многоэтажных домов на улице Часовитина.

37-летняя женщина выбросила из окна с высоты восьмого этажа собственного новорожденного ребенка, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Приморскому краю.

Ребенок от полученных травм скончался на месте.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Сейчас ей будут назначены судебные экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая.

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Во Владивостоке арестовали женщину, которая выбросила с высоты восьмого этажа собственного ребенка

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Теги: Владивосток, Часовитина, женщина, ребенок, окно, выбросила, СК, арест, убийство



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