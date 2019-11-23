В Приморье мать выкинула в окно грудного сына

Во Владивосток матери грозит срок за то, что она выикнула из окна своего сына, сообщили Накануне.RU в приморском краевом управлении СКР.

21 ноября во Владивостоке отец пострадавшего заявил силовикам, что мать его грудного сына ведет себя с ребенком неадекватно. Сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних прибыли на место, однако подтверждения информации из заявления не нашли.

Утром 22 ноября мать в порыве ярости выкинула грудного сына в окно. Тот умер от травм. Возбуждено уголовное дело. Те, кто проверял изложенную в заявлении информацию, теперь сами могут оказаться под следствием.