09 Сентября 2020
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Происшествия Дальневосточный ФО
(2005) | Фото: www.a-nikishin.ru

В Приморье мать выкинула в окно грудного сына

Во Владивосток матери грозит срок за то, что она выикнула из окна своего сына, сообщили Накануне.RU в приморском краевом управлении СКР.

21 ноября во Владивостоке отец пострадавшего заявил силовикам, что мать его грудного сына ведет себя с ребенком неадекватно. Сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних прибыли на место, однако подтверждения информации из заявления не нашли.

Утром 22 ноября мать в порыве ярости выкинула грудного сына в окно. Тот умер от травм. Возбуждено уголовное дело. Те, кто проверял изложенную в заявлении информацию, теперь сами могут оказаться под следствием.

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В Приморье мать выкинула в окно грудного сына

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Теги: мать, отец, сын, окно



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Развитие сюжета:

Ранее 24.11.2019 10:00 Мск Во Владивостоке арестовали женщину, которая выбросила с высоты восьмого этажа собственного ребенка

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