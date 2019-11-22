Российский экспорт почти в два раза превышает импорт, уже треть которого оплачивается в рублях

В январе-сентябре 2019 года внешнеторговый оборот России составил 485 млрд долларов США, что на 3% меньше, чем в январе-сентябре 2018 года. Экспорт упал на 5%, импорт почти не изменился. При этом Россия экспортирует почти в два раза больше товаров, чем импортирует (310 млрд против 175 млрд). Такие данные со ссылкой на Банк России приводит Росстат.

В структуре экспорта 63,4% занимают топливно-энергетические товары, из них 29,2% - это сырая нефть, 10% - природный газ. В структуре экспорта доля товаров ТЭК снизилась на 1,3%. Металлы и изделия из них оставляют 9,3% экспорта, продукция химической промышленности, каучук - 6,4%, машины, оборудование и транспортные средства - 5,9%, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье - 5,6%.

В структуре импорта машины, оборудование и транспортные средства занимают почти 46%. Их было импортировано 80 млрд долларов, что указывает на технологическую зависимость от зарубежной техники.

Что касается отдельных продовольственных товаров, то в 2019 году экспортировано семян подсолнечника в 5,5 раз больше, чем в прошлом, когда экспорт упал в 5 раз. Экспорт пшеничной и пшенично-ржаной муки вырос на 27%, притом что в пошлом году тоже был рост - на 36%.

Импортировано на 37% больше сливочного масла, сухого молока и сливок - на 34%, сгущенного молока и сливок - на 21%, капусты - на 21%, пальмового масла - на 19%, хотя во многих случаях это возврат к уровню 2017 года. Ввезено в два раза меньше картофеля, на 20% - кукурузы, на 15% - яблок, на 10% - огурцов и винограда, на 7% - помидоров, на 4% - бананов. Причем во всех случаях это стало продолжением динамики сокращения импорта этих продуктов.

Важнейшим торговым партнером России является Китай, внешнеторговый оборот с которым составил 79 млрд долларов из 485 млрд. Далее идут Германия (39 млрд), Нидерланды (37 млрд), Белоруссия (25 млрд). Также в списке: Турция, США, Южная Корея, Италия, Япония, Казахстан, Польша, Великобритания, Финляндия, Франция, Украина, Индия и др. На страны ЕС приходится 42% внешнеторгового оборота, страны АТЭС - 32%, страны СНГ - 12%, в том числе страны ЕАЭС - 8,6%.

В 2019 году произошло наибольшее относительное падение внешнеторгового оборота с таким странами: Польша - 22%, Украина - 16%, Германия - 13%. Больше всего вырос оборот с Туркменией - на 78%, Азербайджаном - на 26%, Узбекистаном - на 14%, Арменией - на 13%.

Интересно, что доля стран ЕС во внешней торговле сократилась на 1,5%, и почти на столько же выросла доля стран АТЭС.

Сегодня Минэкономразвития предложило увеличить долю рублевых расчетов во внешнеторговом обороте до 30% к 2024 году по сравнению с 20% в 2018 году. В первом полугодии 2019 года она составила 21%, как подсчитал РБК.

Кроме того, Минэкономразвития рассчитывает, что к 2024 году доля расчетов в национальных валютах между странами ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия) достигнет 90% по сравнению с 76,6% в 2019 году.

В 2019 году российские компании рассчитались в рублях за товары и услуги на сумму 84 млрд долларов (5,4 трлн руб. по среднему курсу за период). При этом если по экспорту Россия получает всего 14,4% в рублях, то по импорту оплачивает в собственной валюте уже 31% товаров.