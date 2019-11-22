СМИ: Взрыв реактора подлодки в Южно-Китайском море привел бы к цунами

В СМИ обсуждают версии инцидента в Южно-Китайском море, где был зарегистрирован мощный подводный взрыв. Сила удара составила 10-20 килотонн.

Infox пишет, что вряд ли это мог быть взрыв реактора подводной лодки, ведь он был бы куда большей мощности и неизбежно привел бы к возникновению цунами.

Незаконные ядерные испытания тоже маловероятны, так как на такой глубине испытания ранее хоть и проводились, но быстро выяснилось, что с выбрасываемым облаком пара 90% радиации уходит в атмосферу (относительно безвредная глубина для таких испытаний – свыше 2,5 тысяч метров). Делать такое специально наверняка никто бы не решился, даже Китай.

Напомним, что Роспотребнадзор усилил мониторинг за радиационной обстановкой на Дальнем Востоке из-за повышения фона в Южно-Китайском море "в связи с радиационным инцидентом".