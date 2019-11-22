08 Сентября 2020
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Общество В России
(2019) | Фото: halturnerradioshow.com

Роспотребнадзор: "Радиационный инцидент" в Южно-Китайском море не опасен для россиян

Роспотребнадзор усилил мониторинг за радиационной обстановкой на Дальнем Востоке из-за повышения фона в Южно-Китайском море "в связи с радиационным инцидентом".

Как сообщает пресс-служба ведомства, в настоящее время угрозы "негативного воздействия" на россиян нет.

Напомним, в Южно-Китайском море, которое омывает в том числе Вьетнам, Камбоджу, Хайнань и Филиппины, был зарегистрирован мощный подводный взрыв. Сила удара составила 10-20 килотонн.

(2019)|Фото: halturnerradioshow.com

(2019)|Фото: halturnerradioshow.com

В результате взрыва произошло радиационное загрязнение, передает Hal Turner radio show со ссылкой на глобальную сеть мониторинга окружающей среды uRADMonitor. Показания радиации, фиксируемые мониторами сети, оцениваются как "значительные".

В Южно-Китайском море несут боевое дежурство подлодки США, по одной из версий, причиной инцидента могла стать авария субмарины. По другой версии, возможно, взорвалось небольшое китайское тактическое ядерное устройство.

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Роспотребнадзор: "Радиационный инцидент" в Южно-Китайском море не опасен для россиян

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Теги: южно-китайское море, радиация, взрыв



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