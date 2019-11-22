Подводный взрыв с распространением радиации произошел в Южно-Китайском море

В Южно-Китайском море, которое омывает в том числе Вьетнам, Камбоджу, Хайнань и Филиппины, зарегистрирован мощный подводный взрыв - сила удара была 10-20 килотонн, произошел выброс радиации. Об этом сообщает Hal Turner radio show.

По приведенным данным, глубина взрыва была около 50 метров, при этом вероятность землетрясения исключена.

В результате взрыва произошло радиационное загрязнение, передает Хэл Тернер со ссылкой на глобальную сеть мониторинга окружающей среды uRADMonitor. Показания радиации, фиксируемые мониторами сети, оцениваются как "значительные".

В Южно-Китайском море несут боевое дежурство подлодки США, по одной из версий, причиной инцидента могла стать авария субмарины. По другой версии, возможно, взорвалось небольшое китайское тактическое ядерное устройство.

Конфликт в Южно-Китайском море связан с островами Спартли - это архипелаг без постоянного населения, имеющий четыре аэропорта. Территория островов оспаривается шестью государствами: Вьетнамом, Китаем, Тайванем, Малайзией, Филиппинами и Брунеем. Несмотря на крошечные размеры, острова архипелага имеют важное значение с точки зрения присутствия в регионе. Кроме того, исследования говорят о наличии значительного количества нефти и газа. По данным министерства энергетики США, в районе Рид-бэнк архипелага сосредоточено до 5,4 млрд баррелей нефти и до 55,1 трлн кубометров природного газа.

Около 45 островов заняты относительно небольшими военными контингентами из Вьетнама, Китая, Малайзии, Филиппин и Тайваня. Зона рыболовного промысла Брунея включает южный риф, но официальных территориальных претензий Бруней не выдвинул.

США также имеет интересы в Южно-Китайском море, противопоставляя силу своего флота растущему влиянию Китая. В марте 2018 года Штаты направили в западную часть Тихого океана сразу два флота: Третий и Седьмой, самое крупное соединение передового базирования ВМФ США. Его зоной ответственности является западная часть Тихого океана и восточная часть Индийского океана, а базируется он в Японии. В мае 2018 года власти Китая перебросили на спорный архипелаг противокорабельные ракетные комплексы и системы противовоздушной обороны.