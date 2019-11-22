08 Сентября 2020
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Политика
Дмитрий Песков (2014) | Фото: Накануне.RU

Песков: Расследование ЧП под Северодвинском не может быть публичным

Расследования в отношении взрыва на полигоне под Северодвинском в Архангельской области не могут быть публичными, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, речь идет об испытаниях новых систем вооружения. "Конечно же, они (расследования) носят исключительно секретный характер", - цитирует Пескова РИА Новости.

Накануне Владимир Путин посмертно наградил орденами Мужества сотрудников, погибших в августе под Северодвинском.

На церемонии награждения присутствовали вдовы погибших. По словам президента, уникальное оружие, над которым работали погибшие, не имеет аналогов в мире и Россия продолжит его совершенствование.

Обладание такой технологией Путин назвал "важнейшей надежной гарантией мира на планете".

Напомним, взрыв на военном полигоне ВМФ произошел 8 августа в населенном пункте Нёнокса. Росатом выступил с заявлением спустя два дня, уточнив, что ЧП произошло при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. Пять человек погибли, трое пострадали.

По данным американской разведки, взрыв произошел во время испытаний элементов низколетящей межконтинентальной ракеты "Буревестник", которая должна оснащаться малогабаритной ядерной энергоустановкой.

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Песков: Расследование ЧП под Северодвинском не может быть публичным

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Теги: северодвинск, дмитрий песков



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Ранее 13.01.2020 11:14 Мск Участок Белого моря близ Нёноксы вновь закрыт для свободного плавания

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