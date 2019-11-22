Путин: Под Северодвинском испытывалось уникальное оружие

Российский лидер Владимир Путин посмертно наградил орденами Мужества сотрудников, погибших в августе под Северодвинском.

На церемонии награждения присутствовали вдовы погибших. По словам президента, уникальное оружие, над которым работали погибшие, не имеет аналогов в мире и Россия продолжит его совершенствование.

Обладание такой технологией Путин назвал "важнейшей надежной гарантией мира на планете", сообщают "Ведомости".

Напомним, взрыв на военном полигоне ВМФ произошел 8 августа в населенном пункте Нёнокса. Росатом выступил с заявлением спустя два дня, уточнив, что ЧП произошло при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. Пять человек погибли, трое пострадали.

По данным американской разведки, взрыв произошел во время испытаний элементов низколетящей межконтинентальной ракеты "Буревестник", которая должна оснащаться малогабаритной ядерной энергоустановкой.

Президент США Дональд Трамп после инцидента заявил, что США извлекут уроки из неудачного пуска российской ракеты "Буревестник".

Разведслужбы США установили, что Россия проводила испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник" минимум пять раз, однако ни одно из них не было успешным.