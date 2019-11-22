08 Сентября 2020
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Политика В России Москва
Наталья Поклонская (2019) | Фото:vk.com/poklonskaya_nv

Поклонская сходила на "Дождь", дальше – "к Рамзану Ахматовичу"

Преображению Натальи Поклонской удивляются и ее коллеги в Госдуме, и журналисты. Многие связывают перемены с изменением семейного статуса: недавно экс-прокурор Крыма развелась.
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"Наталья Поклонская сходила на телеканал "Дождь". На тот самый канал, что поддерживал переворот на Украине и выступал против воссоединения Крыма с Россией. В целом, после развода с мужем Иваном Соловьевым Наталья не перестает удивлять. Образ "влюбленной в Николая" давно позади – теперь Поклонская постит гламурные фотосессии и активно перемещается как по стране, так и по зданию Госдумы. Ждем от Поклонской активизации - впереди начало думской гонки. И в единороссах Наталье явно не удержаться, - прогнозирует telegram-канал "Байки из Спасской башни" и добавляет: "Сначала Наталья Поклонская сходила на Дождь. Потом сходит на Медузу. Потом сходит на Эхо Москвы. А что потом?".

На этот вопрос сама Поклонская отвечает в telegram-канале: А потом в гости к Рамзану Ахматовичу (@RKadyrov_95) поеду".

Наталья Поклонская|Фото:twitter.com/PoklonskayaNV

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Поклонская сходила на "Дождь", дальше – "к Рамзану Ахматовичу"

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Теги: наталья поклонская, кадыров, перемены, преображение, развод



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