Поклонская сходила на "Дождь", дальше – "к Рамзану Ахматовичу"

Преображению Натальи Поклонской удивляются и ее коллеги в Госдуме, и журналисты. Многие связывают перемены с изменением семейного статуса: недавно экс-прокурор Крыма развелась.

"Наталья Поклонская сходила на телеканал "Дождь". На тот самый канал, что поддерживал переворот на Украине и выступал против воссоединения Крыма с Россией. В целом, после развода с мужем Иваном Соловьевым Наталья не перестает удивлять. Образ "влюбленной в Николая" давно позади – теперь Поклонская постит гламурные фотосессии и активно перемещается как по стране, так и по зданию Госдумы. Ждем от Поклонской активизации - впереди начало думской гонки. И в единороссах Наталье явно не удержаться, - прогнозирует telegram-канал "Байки из Спасской башни" и добавляет: "Сначала Наталья Поклонская сходила на Дождь. Потом сходит на Медузу. Потом сходит на Эхо Москвы. А что потом?".

На этот вопрос сама Поклонская отвечает в telegram-канале: А потом в гости к Рамзану Ахматовичу (@RKadyrov_95) поеду".