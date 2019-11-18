Наталью Поклонскую заинтересовало расширение полномочий Путина

Депутат Госдумы Наталья Поклонская спросила своих подписчиков в Telegram, какие полномочия они бы добавили президенту России.

"Друзья, перед Думой почти каждую неделю стоят НОДовцы депутата Фёдорова. Говорят, что у Путина недостаточно полномочий для осуществления президентских функций. А как вы думаете, каких полномочий можно было бы добавить?" – написала экс-прокурор Крыма.

Забавно, что отчасти похожий вопрос, но в другом контексте недавно ей самой адресовали в программе на "Царьград ТВ". Ведущий спросил Поклонскую, подходит ли действующий президент России на "пост" императора страны. Наталья ответила, что нынешний президент России Владимир Путин по "моральным, внутренним убеждениям" вполне подходит под требования к "идеальному императору".