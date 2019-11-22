08 Сентября 2020
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Происшествия Челябинская область
коммунальная авария, военный городок, Чебаркуль, (2019) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

В военном городке на Южном Урале начинают подключать дома к отоплению

В военном городке Чебаркуля продолжаются работы по ликвидации последствий аварии на теплосетях, оставившей без отопления и горячей воды 14 многоквартирных домов.

Напомним, в военном городке произошла серьезная авария на теплосетях. Без отопления и горячей воды остались жители 14 домов и два детских сада. Вечером 20 ноября здесь был введен режим повышенной готовности.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона, губернатор Алексей Текслер провел заседание оперативного штаба. Главе региона доложили, что работы ведутся в круглосуточном режиме. Наружные сети полностью смонтированы, проложена новая магистраль 300 метров, сделаны все врезки, дома начнут подключать постепенно и по одному, чтобы снизить нагрузку на теплосети.

коммунальная авария, военный городок, Чебаркуль, Алексей Текслер,(2019)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

В частности, подключение начнется с восьми домов.

"В связи с постоянными переключениями давление в сети нестабильное, в данной ситуации нужно работать очень плавно и соразмерно. Нельзя просто взять включить рубильник или задвижку и порвать все сети. Сейчас плавно в течение определенного периода будет подключаться четыре дома, которые были с теплом, но в связи с врезкой вчера были отключены. После этого начнется подключение четырех пятиэтажных домов, также по одному. Будут смотреть по ходу, что там твориться, хотя в них должно быть все нормально, потому что тепловыми пушками шел обогрев всех систем подвала", - рассказал министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикина.

коммунальная авария, военный городок, Чебаркуль, Алексей Текслер,(2019)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

По двум домам принято решение монтировать новые системы ввода, сейчас они подключены к старой теплотрассе.

"Сейчас в связи с таким решением надо очень внимательно следить за котельной. Пока давление набрать не можем, есть утечки, есть порывы, которые нужно ликвидировать и плавно поднимать давление в системе. Министерство строительство направляет лучших специалистов, они будут следить за сетями и за котельными. Материально-техническое оснащение в полной мере обеспечено", - подчеркнул он.

По словам командующего войсками ЦВО, в Чебаркуль стягиваются дополнительные силы из Челябинска и Екатеринбурга. В городе работают 12 круглосуточных пунктов обогрева для работников по ликвидации последствий аварии. У каждого дома выставлены дежурные.

В Чебаркуль уже направлены главные инженеры АО "Челябкоммунэнерго" и МУП Челябинские коммунальные тепловые сети.

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В военном городке на Южном Урале начинают подключать дома к отоплению

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Теги: военный городок, отопление, горячая вода, коммунальная авария, Минобороны, Алексей Текслер,



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