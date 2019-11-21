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Происшествия Челябинская область
коммунальная авария, военный городок, Чебаркуль, (2019) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

В военном городке на Южном Урале, где нет отопления, ввели режим повышенной готовности

В военном городке в Чебаркуле 14 домов остаются без теплоснабжения. Накануне вечером здесь был введен режим повышенной готовности. Сегодня губернатор Алексей Текслер лично посетил городок и провел оперативный штаб.

Напомним, в военном городке произошла серьезная авария на теплосетях. Без отопления и горячей воды остались жители 14 домов и два детских сада. Сейчас в числе проблемных остаются четыре дома. Аварийно-восстановительными работами занимаются 151 человек и 19 единиц техники.

коммунальная авария, военный городок, Чебаркуль, Алексей Текслер,(2019)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер взял ситуацию на личный контроль.

"Мы достаточно подробно проанализировали ситуацию по каждому дому. Температурный режим в домах остается проблемным. Теплосети принадлежат Минобороны, они организовали работу по замене теплотрассы. Новые теплосети проложены, необходимо обеспечить подключение каждого дома, провести проверку готовности сетей в домах принять теплоноситель", - подчеркнул он.

коммунальная авария, военный городок, Чебаркуль, Алексей Текслер,(2019)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора, Алексей Текслер уже обсудил с представителями Минобороны дальнейший график работ.

"Все, что касается внешних теплосетей, работа завершается, со стороны Минобороны этот вопрос находится под контролем. Количество работников ремонтных служб обеспечено. Я дал поручение со всех ближайших территорий мобилизовать бригады, чтобы на каждом доме они проводили внутренние работы. Наша задача – помогать Минобороны обеспечить подключение всех домов к теплу в максимально короткий срок. Ситуация, которая сегодня здесь сложилась, нас не устраивает. Совместными усилиями будем ее исправлять", - заявил губернатор.

коммунальная авария, военный городок, Чебаркуль, Алексей Текслер,(2019)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

В городе уже открыт пункт временного размещения. Всех жителей, обратившихся за помощью, обеспечили обогревателями.

коммунальная авария, военный городок, Чебаркуль, Алексей Текслер,(2019)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

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В военном городке на Южном Урале, где нет отопления, ввели режим повышенной готовности

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Теги: военный городок, отопление, горячая вода, коммунальная авария, Минобороны, Алексей Текслер,



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Развитие сюжета:

Ранее 22.11.2019 10:20 Мск В военном городке на Южном Урале начинают подключать дома к отоплению

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Ранее 20.11.2019 09:28 Мск На Южном Урале жители военного городка остались без отопления и горячей воды

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