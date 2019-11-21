В Сургуте нетрезвый водитель устроил массовую аварию

Массовая авария произошла в одной из пробок в Сургуте, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления МВД.

Авария произошла накануне возле дома №7 по улице Профсоюзов. Автомобиль "Форд фокус" столкнулся со стоявшим в пробке "Фольксвагеном". Последний автомобиль откинуло на "Хендай", а его – на "Киа".

Сотрудники ГИБДД выяснили, что предполагаемый виновник аварии, 33-летний водитель "Форда", пьян. Он получил "административку" за управление машиной в пьяном виде и отсутствие страховки. В 2017 г. он уже попадал в поле зрения силовиков за аналогичное нарушение, но сейчас уголовное дело за повторную пьяную езду не возбудить из-за давности предыдущего нарушения.