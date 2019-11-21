Глава ВТБ зажег на вечеринке форума "Россия зовет!": в образе Дамблдора боролся с Доллар-Де-Мортом

Глава банка ВТБ Андрей Костин вновь проявил страсть к переодеваниям. В прошлом году на корпоративе банка он предстал в образе Оби-Ван Кеноби из "Звездных войн", а на прошедшем накануне приеме для гостей форума "Россия зовет!" зажигал в образе профессора Дамблдора, точнее, Андрея Дмблдоровича, директора школы Хогвартс-сити.

По данным РБК, вместе со своей командой "волшебников", Дамблдорович на сцене боролся с противником по имени Доллар-Де-Морт. В образах персонажей из вселенной Гарри Поттера предстали и другие топ-менеджеры группы ВТБ. Так, в роли Гарри Поттера выступил первый зампред правления ВТБ Юрий Соловьев, Рона Уизли сыграл гендиректор "ВТБ Капитал" Алексей Яковицкий, гермионой Грейнджер была старший вице-президента банка ВТБ Елена Колесник.

"Фините Инкантатем!"

Напомним, в 2017 году на инвестиционном форуме "Россия зовет!" Костин посетил вечеринку в костюме Иосифа Сталина, а Юрий Соловьев - в образе его преемника –Никиты Хрущева. Все мероприятие было стилизовано под пятидесятые годы прошлого века, гостей вечеринки, в частности, приветствовала надпись "Инвесторы всех стран, соединяйтесь!".