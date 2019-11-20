Росстат отчитался о росте доходов россиян после заявления Путина

Росстат в своем новом докладе "О социально-экономическом положении России" заявил о росте начисленной заработной платы в России на на 1,3%, а в годовом выражении — на 3,1%, передает корреспондент Накануне.RU.

За период с января по сентябрь текущего года реальная заработная плата выросла на 2,3% в годовом выражении.

Как следует из опубликованных на сайте ведомства данных, среднемесячная номинальная заработная плата в октябре составила 45 541 рублей, что на 7,2% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Реальные доходы, по информации ведомства, с начала 2019 года выросли на 0,2% в годовом выражении.

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовет", заявил, что зарплаты россиян растут, но реальные доходы стоят на месте.

По словам главы государства, ситуацию нужно менять.

Путин назвал это важнейшим направлением работы правительства. При этом результаты этой работы "пока весьма скромные", подчеркнул президент.

В августе Путин на совещании с членами правительства и главой ЦБ выразил обеспокоенность состоянием доходов россиян.