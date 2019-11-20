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Происшествия Свердловская область
ребенок, игрушка, малыш, девочка, мальчик (2016) | Фото:Накануне.RU

После смерти годовалого ребенка в Екатеринбурге возбуждено дело: в подозреваемых медики и сотрудники детсада

По факту смерти ребенка в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее в эфире одного из федеральных каналов вышел сюжет о смерти в уральской столице годовалого мальчика, по предварительной версии, от менингита.

"По словам мамы мальчика, она забрала его из детского сада с температурой. При этом воспитатели якобы никак не отреагировали на заболевание ребенка. Дома малышу стало хуже и его забрали на "скорой" в больницу, где он скончался через несколько часов", - рассказывала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

скр следственный комитет россии(2019)|Фото:СКР

Как сообщили Накануне.RU в СКР, дело возбуждено по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Как полагают следователи, смерть ребенка могла наступить вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей сотрудниками негосударственного детсада, который тот посещал, или работниками "скорой", оказывавших первичную медицинскую помощь вечером 12 ноября еще до госпитализации в больницу.

По делу назначен ряд экспертиз. Также проводятся допросы родственников мальчика, сотрудников детского сада и медработников. Ход расследования находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета.

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После смерти годовалого ребенка в Екатеринбурге возбуждено дело: в подозреваемых медики и сотрудники детсада

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Теги: ребенок, детсад, смерть, дело, Екатеринбург



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