Ход проверки по факту смерти годовалого ребенка в Екатеринбурге - на контроле у главы СКР

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход проверки по факту смерти ребенка в Екатеринбурге.

Как сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко, ранее в эфире одного из федеральных каналов вышел сюжет о смерти в уральской столице годовалого мальчика, по предварительной версии, от менингита.

"По словам мамы мальчика, она забрала его из детского сада с температурой, при этом якобы воспитатели никак не отреагировали на заболевание ребенка. Дома малышу стало хуже и его забрали на "скорой" в больницу, где он скончался через несколько часов", - рассказала Петренко.

17 ноября СК России по Свердловской области была начата доследственная проверка. Для установления точной причины смерти идет сбор медицинской документации, предназначенной для проведения судебно-медицинской экспертизы. Также проводится гистологическое исследование, результаты которого будут проанализированы в ходе данной экспертизы.

"Председатель СК России поставил ход проверки на контроль в центральном аппарате ведомства", - добавила представитель СКР.