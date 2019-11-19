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Александр Бастрыкин, лупа, ноутбук (2019) | Фото: t.me/zatelecom

Ход проверки по факту смерти годовалого ребенка в Екатеринбурге - на контроле у главы СКР

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход проверки по факту смерти ребенка в Екатеринбурге.
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Как сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко, ранее в эфире одного из федеральных каналов вышел сюжет о смерти в уральской столице годовалого мальчика, по предварительной версии, от менингита.

"По словам мамы мальчика, она забрала его из детского сада с температурой, при этом якобы воспитатели никак не отреагировали на заболевание ребенка. Дома малышу стало хуже и его забрали на "скорой" в больницу, где он скончался через несколько часов", - рассказала Петренко.

17 ноября СК России по Свердловской области была начата доследственная проверка. Для установления точной причины смерти идет сбор медицинской документации, предназначенной для проведения судебно-медицинской экспертизы. Также проводится гистологическое исследование, результаты которого будут проанализированы в ходе данной экспертизы.

"Председатель СК России поставил ход проверки на контроль в центральном аппарате ведомства", - добавила представитель СКР.

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Ход проверки по факту смерти годовалого ребенка в Екатеринбурге - на контроле у главы СКР

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Теги: СКР, Бастрыкин, Екатеринбург, проверка



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Ранее 20.11.2019 15:09 Мск После смерти годовалого ребенка в Екатеринбурге возбуждено дело: в подозреваемых медики и сотрудники детсада

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