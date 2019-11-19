05 Сентября 2020
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Общество Приволжский ФО Пермский край
гололед, падение, травма (2019) | Фото: mdk.kz

Самойлов отчитался думе о ликвидации последствий ледяного дождя в Перми

Депутаты пермской городской думы на сегодняшнем пленарном заседании заслушали доклад главы Перми Дмитрия Самойлова о ликвидации последствий непогоды 4 и 11 ноября, когда в Перми прошел ледяной дождь, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным главы города, накануне первого ледяного дождя было получено своевременное предупреждение от метеорологов и введен режим повышенной готовности. Система жизнеобеспечения города сработала без сбоев, 5 ноября зафиксировано 19 ДТП, что не превысило среднестатистический показатель. Тротуары и дворы были приведены в порядок 6 ноября.

Прогноза о ледяном дожде в ночь с 10 на 11 ноября в администрацию Перми не поступало. Однако этой ночью на улицу была оперативно выведена техника. Выполненным работам по проезжей части Дмитрий Самойлов поставил "твердую четверку", "тройку" за тротуары и "три с минусом" управляющим компаниям.

Также мэр заявил, что в ближайшее время состоится "разбор полетов" по действиям конкретных должностных лиц и подрядных организаций.

Отметим, что депутат Александр Филиппов предложил привлекать силы Росгвардии к посыпке дорожек к остановкам общественного транспорта. А депутат гордумы Дмитрий Малютин считает, что из ситуации нужно сделать оргвыводы и тщательнее готовиться к погодным сюрпризам.

"Если по итогам проверки основным проблемным участком окажутся дворы – это будет объяснимо, хотя и плохо, конечно. Но вот если первенство возьмут тротуары, это вообще стыд. Это прямая зона ответственности города, тут на управляющую компанию не сошлешься. И как бы мы ни делили весенний гололед и осенний ледяной дождь, как бы ни ссылались на отсутствие прогноза – это все "отговорки в пользу бедных". Факт – это 240 человек с травмами, и это только те, кто обратился в больницу. Нужно обязательно сделать оргвыводы с указанием конкретных лиц, не сработавших на сто процентов, и тщательно готовиться к новым сюрпризам погоды", - прокомментировал первый заместитель председателя гордумы Дмитрий Малютин.

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Самойлов отчитался думе о ликвидации последствий ледяного дождя в Перми

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Теги: гололед, травмы, переломы, падения, отчет



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