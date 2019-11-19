В Челябинске формируется новый состав Общественной палаты города

В Челябинске начали формировать новый состав Общественной палаты города. На заседании городской думы были утверждены первые девять членов ОП, сообщили Накануне.RU в пресс-службе парламента.

Это Равиль Гибадулин, Павел Камнев, Евгения Дмитренко, Олег Лукин, Татьяна Кузнецова, Роза Орлова, Геннадий Сапрыкин, Юлия Смирнова, Игорь Шестаков.

Еще девять человек утвердит глава Челябинска Наталья Котова.

Именно этим 18 членам палаты предстоит выбрать еще девять человек, чтобы полностью сформировать ОП.