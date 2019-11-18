В Екатеринбурге, возможно, новый случай кори: проводится вакцинация

В Екатеринбурге, возможно, произошел новый случай кори. Однако в Роспотребнадзоре говорят, что пока это только предварительный диагноз.

Как сообщил Накануне.RU один из жителей уральской столицы, в городе появились объявления, в которых рассказывается о зарегистрированном случае кори. В ближайшие три дня населению предлагается пройти вакцинацию.

В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области Накануне.RU сообщили, что данный диагноз пока не подтвержден, но подозрение на корь действительно имеется.

"Врачи очень настороженно относятся к детям, у которых появилась температура, и предварительно могут поставить такой диагноз. Но после последней вспышки, как правило, эти случаи не подтверждаются. Предварительных диагнозов ставится много, но потом все они снимаются", - пояснили в Роспотребнадзоре.

Кто именно заболел, в надзорном ведомстве говорить не стали, поскольку диагноз пока не подтвержден.

Напомним, случай кори был зарегистрирован в Екатеринбурге в августе этого года. Тогда инфекцию подхватил ребенок из семьи мигрантов, поселившихся в микрорайоне Сортировка.