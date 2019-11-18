Обыски в Сибирском отделении РАН связаны с незаконной приватизацией коттеджа

В Новосибирске возбудили уголовное дело в отношении бывшего управляющего делами Сибирского отделения РАН.

77-летний сотрудник подозревается в превышении полномочий, сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону.

По данным следствия, в 2014 году подозреваемый, нарушая закон, заключил с председателем президиума СО РАН договор служебного найма коттеджа.

В 2015 году дом, который был имуществом, принадлежащим РФ, был приватизирован на имя его дочери. В итоге ущерб бюджету составил более 67 млн рублей.

Сегодня в Сибирском отделении РАН прошли обыски.

В октябре в Москве был задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский. Его подозревают в контрабанде оптических элементов компании, арендовавшей помещения у института.

В Физическом институте и в кабинете и дома у Колачевского прошли обыски.

Напомним, под арестом находится заместитель председателя Сибирского отделения РАН по организационному развитию Иван Благодырь, который проходит фигурантом по уголовному делу о растрате.