29 Января 2019
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"Мое желание было — сохранить страну". Скончался член ГКЧП Александр Тизяков

25 января на 93 году жизни скончался Александр Иванович Тизяков, член ГКЧП, многолетний директор завода имени М.И. Калинина, президент Ассоциации государственных предприятий СССР. Прощание с ним состоится 29 января в Екатеринбурге в ДК "Лаврова".

В настоящее время в живых остались только двое из восьми бывших членов ГКЧП — бывший министр обороны СССР Дмитрий Язов и экс-министр общего машиностроения СССР Олег Бакланов.

Вот что в августе 2014 г. Александр Тизяков говорил в интервью Накануне.RU о ГКЧП: "Мое желание тогда было — сохранить страну, чтобы мы могли дальше развиваться. Я видел свою задачу в спасении страны от экономического коллапса. Знал бы я тогда то, что знаю сейчас — то этого бы не случилось.

Но чего в итоге добился ГКЧП? Сейчас появилось много разных исследователей и мнений по поводу произошедшего. Да и всем прекрасно известно, что ГКЧП был создан не 19 августа, а 28 марта 1991 — Горбачев лично подписал тогда указ, создал государственный комитет по чрезвычайному положению. Это было подписано в комнате Политбюро. Тогда не все участники были там указаны, впрочем. Так что это не было "захватом власти". Это ведь не Майдан с неонацистами. Захват власти в результате всего этого тогда осуществил Ельцин.

Тизяков Александр, ГКЧП(2014)|Фото: forbes.ru

Мы знаем результаты: 23 августа на сессии ВС СССР Ельцин зачитал проект указа о роспуске КПСС. И это было изначальным желанием Горбачева и Ельцина — намерение ликвидировать влияние партии в стране! И Ельцин, и Горбачев упоминали об этом после. Они действовали вместе, в сговоре. 6 декабря перед Беловежской пущей они весь день сидели вместе и работали над Беловежской декларацией".

20 октября 2018 г. Александр Тизяков в Екатеринбурге участвовал в мероприятиях, приуроченных к 100-летию Комсомола.

"Комсомол — это фундамент моей жизни... Он дал мне, простому деревенскому парню, возможность много сделать для страны", — говорил тогда Александр Иванович.

Александр Тизяков(2018)|Фото: Накануне.RU

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"Мое желание было — сохранить страну". Скончался член ГКЧП Александр Тизяков

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Теги: Александр Тизяков, ГКЧП



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