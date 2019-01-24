Вслед за "Настюшей" на грани остановки оказался хлебокомбинат на Алтае: работники пишут Путину

В городе Рубцовске Алтайского края идет операция по спасению местного хлебокомбината – одного из крупнейших в регионе. На предприятии работают 300 человек, о том, что все они находятся на грани увольнения, а сам завод – в предбанкротном состоянии, жители написали в петиции на имя губернатора Виктора Токменко и президента России Владимира Путина. Городская администрация успокаивает: о закрытии завода речи не идет, но последний отчет гендиректора говорит о том, что экономическая ситуация на предприятии близка к патовой: изношенные мощности и рост цен на сырье не дают снизить себестоимость, а крупные ритейлеры закрывают рынки сбыта.

Работающий с 1942 г. "Рубцовский хлебокомбинат" уже прекратил поставки продукции в ряд отдаленных районов Алтайского края и ввел сокращенный рабочий день для части сотрудников. Все для того, чтобы выжить в условиях острого дефицита оборотных средств. Комбинат накопил многомиллионную кредиторскую задолженность и едва справляется с выплатой зарплат.

"Предприятие на грани банкротства. Сырьё и топливо заканчивается, у хлебокомбината огромные миллионные долги. Людей снова сократят, куда они пойдут? А это не один десяток людей. В Рубцовске очень тяжело с работой, заводов совершенно не осталось, всё отдали частникам и всё позакрывали. Уровень жизни в городе самый низкий в Алтайском крае и в связи со сложившейся ситуацией просим помочь сохранить "Рубцовский хлебокомбинат". Не дайте закрыть последнее крупное предприятие в городе!" – говорится в петиции, составленной жителями города.

К напряженной экономической ситуации привели и сложности со сбытом продукции, рассказали в Алтайпищепроме. На сегодня загрузка мощностей хлебокомбината составляет всего 5-6%. Но, по мнению чиновников, проблема решаема: "В планах у руководства АО "Рубцовский хлебокомбинат" сделать все для сохранения работоспособности завода".

Эти планы сегодня рассмотрели депутаты краевого заксобрания, отчет о положении дел им представил директор предприятия Александр Шевченко. В 2017 г. завод реализовал продукцию на 168440 тыс. руб., сумма в сравнении с 2016-м годом снизилась на 10%. По данным ИАС Seldon.Basis, в 2017 г. предприятие получило убыток в 1,3 млн руб., его кредиторская задолженность превысила 19 млн руб. В 2018 г. тенденция продолжится: объемы реализации по хлебу сократились на 20,8%, по другим позициям (сушки, сухари, кондитерские изделия) – на 12-17%.

Проблемы возникли еще в конце 2017 г., объяснил гендиректор. ДОУ региона отказались от продукции предприятия в пользу проведения аукционов для снижения цены закупки, а попасть в крупные торговые сети заводу не удалось: "Холди", "Светофор", "Анике", "Магнит" выставили невыгодные условия реализации.

Одновременно выросли цены на нефть, на которой работает печь по выпечке хлеба и другое оборудование. В пояснениях депутатам Шевченко объясняет использование нефти условиями проекта, однако в Алтайпищепроме указывают на изношенность фондов завода – модернизация на предприятии не проводилась долгие годы. В руках частных собственников комбинат находится с 2001 г.

"В хлебопекарной печи и котле сгорает 74 тонны нефти в месяц стоимостью 1,770 тыс. руб. В 2018 г. стоимость нефти поднималась до 29 210 руб. за тонну. И затраты на нефть к концу 2018 г. составляли 2,161 млн руб. в месяц, то есть увеличились на 758 тыс. руб. по сравнению с 2017 г.", – пояснил депутатам Шевченко.

Рост цен коснулся бензина, энергоресурсов, сырья. Только яйца в декабре подорожали до 6 руб. за штуку, но как только предприятие повысило стоимость тортов на 4 руб., сбыт упал на 10% – покупатель посчитал, что стало дорого.

"Для снижения затрат на производство и реализацию сокращен рабочий день до семи часов для административно-управленческого персонала, установлен особый контроль за расходованием топлива и его качеством и количеством. Но произошел большой разрыв между суммами произведенной и реализованной продукции и суммой затрат на ее производство, что привело к дефициту оборотных средств и накоплению огромной кредиторской задолженности", – описал гендиректор план по оптимизации работы предприятия.

Однако основную проблему – отсутствие сбыта – представленный депутатам план не решает. Хлебокомбинат – не единственное городское предприятие, которое столкнулось с невозможностью попасть на полку сетевых магазинов. Сокращение штата начал "Рубцовский мясокомбинат", рассказала Накануне.RU депутат алтайского краевого Законодательного собрания Вероника Лапина. Предприятие тоже указывает на сложности в работе с крупным ритейлом, а также на отсутствие доступа к торгам на поставку продуктов, проводимым образовательными учреждениями.

Депутаты региона намерены обратиться к федеральным законодателям с просьбой изменить закон для поддержки местных товаропроизводителей. "Сегодня 44-ФЗ не дает возможности крупным предприятиям участвовать в закупках продуктов для детских садов: частники сбивают цены. Мы просим изменить закон, сделать послабления для местных монопредприятий. Кроме того, сегодня мы приняли протокольное поручение об обращении к крупным торговым сетям, которые представлены в Рубцовске, с просьбой брать на реализацию местную продукцию", – говорит депутат.

Стоит отметить, что Рубцовск за два предыдущих года уже потерял 600 рабочих мест – обанкротились "Рубцовские тепловые сети", затем 300 работников сократила "Инвестиционно-девелоперская компания". Потеря еще одного актива станет проблемой для жителей и бюджета.

"Рабочие места не только снимают социальную напряженность, но и дают поступления в бюджет по НДФЛ. Хлебокомбинат платит порядка 10 млн руб. в год, это немалая сумма для города с бюджетом 1,5 млрд", – рассказала депутат.

Горожане в феврале планируют провести митинг в поддержку сохранения работы хлебокомбината. На сегодняшний день у предприятия нет долгов по налогам и зарплате, как сообщало Накануне.RU, именно невыплата зарплат стала причиной приостановки работы московского хлебозавода "Черкизово", который входит в группу "Настюша". Работники получили зарплату только после объявления голодовки, завод возобновил работу в конце декабря.