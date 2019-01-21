Жителей Нижневартовской агломерации приглашают обсудить развитие территории

Администрация Нижневартовска приглашает жителей Нижневартовска, Мегиона, Лангепаса, Стрежевого, Нижневартовского района к общественным обсуждениям развития Нижневартовской агломерации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

"Агломерация – концентрированное размещение поселений, которые меж собой связаны не только по территориальному признаку, но и разными культурными, экономическими, социальными связями", - поясняют в городской администрации.

Как следует из обращения, активисты во время прямого диалога с представителями городских властей, бизнеса, локальных сообществ обсудят будущее города, определят варианты его развития.

Первая проектная сессия "Стратегическое видение будущего Нижневартовской агломерации и города Нижневартовска" пройдет 24 января в Центральной городской библиотеке им. М.К. Анисимковой в 14.30.