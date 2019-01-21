21 Января 2019
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В минпромторге Прикамья назвали незначительным сокращение на "Пермском пороховом заводе"

В министерстве промышленности и торговли Пермского края назвали сокращение 148 работников "Пермского порохового завода" незначительным, передает корреспондент Накануне.RU.

"Пороховые заводы ведут активную политику направленную на повышение производительности труда, снижение издержек производства продукции, в том числе проводятся организационно-штатные мероприятия, направленные на рост эффективности производства. Незначительные сокращения сотрудников имеют ежегодный характер, при этом специалисты, попадающие под высвобождение, имеют квалификации, востребованные на рынке", - говорится в официальном сообщении Минпромторга Прикамья.

По данным ведомства, в регионе работают два пороховых завода - "Пермский пороховой завод" и "Соликамский завод "Урал".В настоящий момент на заводах трудятся более 5,4 тыс. человек, ведется постоянная работа по повышению квалификации сотрудников. Также заводы имеют стабильный государственный оборонный заказ, который за период 2013-2018гг вырос почти в 2,5 раза. На 2019 год предприятия также обеспечены стабильными заказами.

Напомним, 29 декабря в службу занятости от Пермского порохового завода поступили сведения о проведении оргштатных мероприятий и сокращении шести человек с 13 марта 2019 г. и 142 человек с 1 апреля 2019 г.

Причиной такого решения на предприятии назвали уменьшение объемов работ и заказов.

По информации минсоцразвития края, из общего числа работников, попадающих под сокращение 38 человек - пенсионного возраста, 16 человек предпенсионного возраста. Для 110 высвобождаемых работников имеются вакансии, которые соответствуют их специальностям и образованию, в том числе с возможностью повышения уровня квалификации.

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В минпромторге Прикамья назвали незначительным сокращение на "Пермском пороховом заводе"

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Теги: сокращение, ставки, пермский пороховой завод, служба занятости



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