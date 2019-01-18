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Администрация Тюмени: Организаторы митинга против "мусорной реформы" отменили акцию

В администрации Тюмени получили официальное обращение организаторов митинга против "мусорной реформы" об отказе от проведения акции, как стало известно Накануне.RU.

Напомним, ранее мэрия западносибирского города согласовала заявку на проведение мероприятия против повышения тарифов за вывоз мусора, которое должно было состояться 20 января на Центральной площади.

Возможно, отмена акции связана с недавними заявлениями губернатора Тюменской области Александра Моора относительно внедрения так называемой реформы. В частности, он высказался за внесение "важного дополнения", чтобы жители частных домов не платили за нежилые площади, если таковые включены в общую. Кроме того, глава региона заявил, что система платы за вывоз отходов должна быть более гибкой. Наконец, он пообещал социальную поддержку и компенсацию платы по вывозу мусора для одиноких неработающих пенсионеров старше 70 лет, по аналогии со взносами за капремонт.

Александр Моор(2018)|Фото: Накануне.RU

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Администрация Тюмени: Организаторы митинга против "мусорной реформы" отменили акцию

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Теги: Тюмень, мусорная реформа, мусор, отходы, вывоз мусора, вывоз отходов



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