17 Января 2019
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В Тюмени водитель и кондуктор маршрута №39 помогли потерявшемуся ребенку

В Тюмени водитель и кондуктор маршрута №39 пришли на помощь потерявшемуся ребенку - его накормили, успокоили и довезли до нужной остановки, передает корреспондент Накануне.RU.
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Об инциденте в группе "ЧС Тюмень" социальной сети "ВКонтакте" рассказала тетя мальчика. Как она сообщила, ее 11-летний племянник ехал на маршрутке №24, уснул и проспал свою остановку. Когда проснулся - испугался и выбежал из автобуса. Его телефон оказался разряжен, потому связаться с родителями, которые уже начали поиски сына, мальчик не смог.

От Моста влюбленных ребенок дошел до центра и там сел в автобус №39. Правда, не знал, едет ли он в нужном направлении. Кондуктор автобуса, заметив перепуганного и заплаканного ребенка поинтересовалась, куда ему нужно и почему он плачет. На конечной остановке женщина накормила и успокоила его. После водитель и контролер довезли школьника до нужной остановки, откуда он благополучно добрался до дому.

"Низкий вам поклон... Дай бог вам и водителю здоровья", - пишет тетя мальчика. К сожалению, на каком именно рейсе работают отзывчивый кондуктор и водитель тетя ребенка не знает.

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В Тюмени водитель и кондуктор маршрута №39 помогли потерявшемуся ребенку

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Теги: ребенок, автобус, маршрутка



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