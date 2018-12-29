29 Декабря 2018
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Общество Свердловская область

У прокуратуры появились вопросы к транспортной компании Екатеринбурга, водитель которой высадил школьницу из автобуса посреди пути

В Екатеринбурге прокуратура завершила проверку инцидента с высадкой подростка из автобуса на целых семь остановок раньше пункта назначения. Перевозчику внесено представление.

Напомним, ранее сообщалось, что водитель маршрута №021 потребовал от 16-летней девушки, чтобы она покинула салон, так как оставалась последней в автобусе. В результате девушка, оплатившая проезд, не смогла доехать до места.

Прокуратура выяснила, что причиной стала поломка транспортного средства: пассажирку высадили за несколько остановок до необходимой и автобус уехал, оставив несовершеннолетнюю одну, при этом ни кондуктор, ни водитель не пояснили, как ей действовать в подобной ситуации. Хотя по закону они были обязаны пересадить ее в другой автобус, но не сделали этого.

По итогам проверки прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова внесла представление об устранении нарушений закона генеральному директору ООО "Уралтрансгрупп".

Ранее в Екатеринбурге директор другой транспортной компании получил представление от прокуратуры за инцидент с незрячим пассажиром, которого в автобусе №27 оскорбила кондуктор.

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У прокуратуры появились вопросы к транспортной компании Екатеринбурга, водитель которой высадил школьницу из автобуса посреди пути

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Теги: школьница, автобус, Екатеринбург



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