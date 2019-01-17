СКР разберется в конфликте в самарской школе, где учительница избила девочку за рисунки

Следственный комитет разбирается в обстоятельствах избиения ученицы в одной из школ Самарской области. В этом подозревают педагога.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, в Сети появилось видео, где учитель школы №93 Тольятти наносит удары девочке. Сейчас эти сведения проверяются.

"Будет дана правовая оценка не только действиям учителя, но и руководству школы, а также должностных лиц, ответственных за профилактику преступлений в отношении несовершеннолетних", - заверили в ведомстве.

Известно, что подозреваемая избила девочку якобы за рисунки во время урока. В настоящее время педагога отстранили от работы с детьми.

Как сообщало Накануне.RU, недавно другой самарский школьник отправил учительницу физкультуры на больничную койку.