17 Января 2019
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СКР разберется в конфликте в самарской школе, где учительница избила девочку за рисунки

Следственный комитет разбирается в обстоятельствах избиения ученицы в одной из школ Самарской области. В этом подозревают педагога.
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Как сообщили Накануне.RU в СКР, в Сети появилось видео, где учитель школы №93 Тольятти наносит удары девочке. Сейчас эти сведения проверяются.

"Будет дана правовая оценка не только действиям учителя, но и руководству школы, а также должностных лиц, ответственных за профилактику преступлений в отношении несовершеннолетних", - заверили в ведомстве.

Известно, что подозреваемая избила девочку якобы за рисунки во время урока. В настоящее время педагога отстранили от работы с детьми.

Как сообщало Накануне.RU, недавно другой самарский школьник отправил учительницу физкультуры на больничную койку.

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СКР разберется в конфликте в самарской школе, где учительница избила девочку за рисунки

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Теги: школа, избили, учитель



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