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Минкультуры отказало в выдаче прокатного удостоверения документальному фильму "Похищенные сокровища Европы"

Министерство культуры РФ отказало в выдаче прокатного удостоверения историческому документальному фильму режиссера Клаудио Поли "Похищенные сокровища Европы". Об этом прокатная компания CinemaEmotion сообщила на своей странице в фейсбуке.
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Отмечается, что компания "Невафильм" планировала выпустить картину 6 сентября 2018 года к 73-й годовщине окончания Второй мировой войны.

В справке к фильму говорится, что в фильме рассказывается об уничтожении нацизмом так называемого "дегенеративного искусства" и сделав системой похищение классических и современных художественных произведений.

"Официальные причины отказа в выдаче прокатного удостоверения станут известны в течение двух недель, и мы обязательно оповестим о них", - говорится в сообщении.

Прокатчики выразили надежду на то, что у зрителей "еще будет возможность посмотреть этот замечательный фильм".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 23 января 2018 года министерство культуры РФ приняло решение отозвать прокатное удостоверение у британского фильма "Смерть Сталина". Премьера фильма в России была намечена на 25 января.


Теги: Минкультуры, прокат, фильм, похищенные сокровища европы



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Минкультуры отказало в выдаче прокатного удостоверения документальному фильму "Похищенные сокровища Европы"

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