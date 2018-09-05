В Совете Федерации после 9 сентября обсудят ситуацию с компанией Google, предупрежденную о недопустимости вмешательства в выборы РФ

В Роскомнадзоре рассказали о запланированном обсуждении ситуации с Google на временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета. Такое совещание пройдет после Единого дня голосования, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, ранее прокуратура предупредила американскую корпорацию Google о недопустимости вмешательства в выборы в России. По данным Роскомнадзора, десятки YouTube-каналов " проводят массированные акции с призывами нарушать российский закон".

При этом замглавы ведомства Вадим Субботин отметил, что Роскомнадзор не собирается блокировать YouTube на территории РФ. "У нашего государства есть и другие механизмы для принуждения к исполнению российских законов", - сказал он.

"Мы будем наблюдать за развитием ситуации и смотреть за реакцией Google. Пока официальной реакции от компании нет. После Единого дня голосования мы соберемся на совещании временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и подведем итоги", - добавили в ведомстве.