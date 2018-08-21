"Зенит" и "Мольде" в Лиге Европы будет судить немецкий арбитр

Союз европейских футбольных ассоциаций назначил арбитров, которые будут работать на первом матче отборочного раунда плей-офф Лиги Европы между питерским "Зенитом" и норвежским "Мольде". Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Главным судьей встречи будет немецкий рефери Дениз Айтекин. Его ассистентами назначены Эдуард Байтингер и Рафаэль Фольтин. Четвертым арбитром будет Харм Осмерс.

"Зенит" и "Мольде" сыграют в Санкт-Петербурге 23 августа. Ответная встреча пройдет через неделю в Норвегии.

Напомним, на прошлой неделе питерцы уничтожили минское "Динамо" со счетом 8:1 и прошли в следующий раунд квалификации Лиги Европы.