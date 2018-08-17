Умер писатель Владимир Шаров

На 67-м году жизни скончался писатель, эссеист, кандидат исторических наук, лауреат премии "Русский букер" Владимир Шаров.

Как сообщает РБК со ссылкой на друга литератора, композитора Александра Журбина, смерть наступила после болезни.

"Его жена Ольга Дунаевская мне позвонила и сообщила, поскольку мы давно дружим и когда-то жили в одном доме", — рассказал он.

Владимир Александрович Шаров родился в 1952 году в семье писателя и журналиста Александра Шарова. Окончил физико-математическую школу, после чего поступил в Плехановский институт, который затем вынужден был оставить.

В 1977 г. закончил истфак Воронежского университета.

Дебютировал как поэт в 1979 г. в журнале "Новый мир".

Имел репутацию "мастера интеллектуальной провокации" благодаря содержащейся в его трудах концепция альтернативной русской религиозности, подразумевающая в том числе установление связи между православным христианством и большевизмом.

Из-под пера Шарова вышли такие романы, как "След в след", "До и во время", "Старая девочка", "Воскрешение Лазаря", "Возвращение в Египет" и др. Также писатель является автором эссе "Искушение революцией".