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20 лет спустя: "пенсионный дефолт" 20 лет назад, 17 августа 1998 года, произошел технический дефолт. Эксперты Накануне.RU считают, что дефолт – это даже не реальность ближайшего будущего, а то, что происходит уже сейчас. Дефолт 1998 года и нынешний "пенсионный дефолт" – это взаимосвязанные процессы, потому что экономическая политика правительства осталась, по сути, неизменна.
17.08.2018
экономика  |  комментариев: 2
Аналитика
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Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Александр Шершуков: Противники "списка" Белоусова организовали давление на него в прессе Секретарь ФНПР, главред газеты "Солидарность" Александр Шершуков отмечает, что медийность и популярность совсем не то, что ищет помощник президента в этой ситуации. По его словам, текст предложения и полный список из 11 корпораций, у которых предлагается изъять сверхдоходы, слили в прессу его противники.
17.08.2018
экспертное мнение ;
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Да, делиться надо. Сверхдоходы получены от эксплуатации предприятий, созданных народом

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Новости
17.08.2018 21:00 Мск (23:00 Екб)
культура | Центральный ФО
Умер писатель Владимир Шаров
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писатель Владимир Шаров (2018) | Фото: www.itogi.ru

На 67-м году жизни скончался писатель, эссеист, кандидат исторических наук, лауреат премии "Русский букер" Владимир Шаров.

Как сообщает РБК со ссылкой на друга литератора, композитора Александра Журбина, смерть наступила после болезни.

"Его жена Ольга Дунаевская мне позвонила и сообщила, поскольку мы давно дружим и когда-то жили в одном доме", — рассказал он.

Владимир Александрович Шаров родился в 1952 году в семье писателя и журналиста Александра Шарова. Окончил физико-математическую школу, после чего поступил в Плехановский институт, который затем вынужден был оставить.

В 1977 г. закончил истфак Воронежского университета.

Дебютировал как поэт в 1979 г. в журнале "Новый мир".

Имел репутацию "мастера интеллектуальной провокации" благодаря содержащейся в его трудах концепция альтернативной русской религиозности, подразумевающая в том числе установление связи между православным христианством и большевизмом.

Из-под пера Шарова вышли такие романы, как "След в след", "До и во время", "Старая девочка", "Воскрешение Лазаря", "Возвращение в Египет" и др. Также писатель является автором эссе "Искушение революцией".

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17.08.2018 21:00 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
23:00 Екб

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Умер писатель Владимир Шаров
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