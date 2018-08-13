В Мотовилихинском районе Перми устраняют прорыв газопровода

В Мотовилихинском районе Перми специалисты устраняют аварию на газопроводе, из-за которой с 10 августа без газа остаются жители пяти многоквартирных и 289 частных домов в микрорайонах ИВА-1 и ИВА Спортивная.

Авария произошла на частном газопроводе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Перми. Ликвидацию ЧП обсудили на совещании в районной управе. Сегодня специалисты компании "Газпром газораспределение Пермь" приступили к демонтажу дорожных плит, поврежденный участок газопровода заменят на новый.

Газ в дома вернется только после завершения работ.