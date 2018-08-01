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Новости
01.08.2018 12:38 Мск (14:38 Екб)
общество | Челябинская область
"Один этаж в неделю". В Челябинске конгресс-холл на берегу реки Миасс планируют достроить к саммитам ШОС и БРИКС
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конгресс-холл на Труда, строительство, Челябинск, (2018) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Челябинские власти намерены достроить общественно-деловой центр на берегу реки Миасс к саммитам ШОС и БРИКС в 2020 году. Об этом губернатору доложил директор хозяйственного партнерства "Конгресс-холл" Виталий Передерий.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона, Борис Дубровский проинспектировал строящиеся объекты к саммитам. Губернатор посетил строительные площадки общественно-делового центра, конгресс-холла на улице Труда и двух гостиниц.

Бизнесмен Алексей Наговицын, которому накануне депутаты Заксобрания Челябинской области одобрили предоставление областной гарантии на 1 млрд для строительства конгресс-холла "Таганай", планирует до конца года возвести пять этажей здания, установить стены и кровлю на той части помещения, где будет размещаться основной конференц-зал.

Борис Дубровский подчеркнул, что темпы строительства соответствуют графику.

"Это основная площадка, на которой будут проходить саммиты, и готовность всех прочих объектов также не вызывает сомнения. Есть, конечно, отклонения, но это рабочие моменты. За каждым объектом закреплен ответственный человек. Люди мобилизованы. К моменту проведения саммитов мы будем готовы", - подчеркнул он.

Борис Дубровский, Алексей Наговицын,(2018)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Губернатор рассказал, что власти изучают опыт проведения международных мероприятий в Йоханнесбурге, Циндао и Уфе. Лучшие практики будут применяться в Челябинске.

"Саммиты в Челябинске – это мероприятия высокого уровня, потому что ШОС растет, появились в организации новые члены: мы принимаем 30 делегаций как минимум 25 президентов. Внимание к подготовке мероприятий тоже большое. Считаю, что мы находимся в хорошем темпе, будем его сохранять. Из опыта других стран, принимающих саммиты, мы точно возьмём гостеприимство, подход к организации безопасности, современные подходы к формированию городской среды. Для нас это крайне важно, потому что мы работаем в режиме наследия", – подчеркнул Борис Дубровский.

Основные строительные работы на объекте планируется завершить к августу 2019 года, затем начнется внутренняя отделка помещений.

конгресс-холл на Труда, строительство, Челябинск,(2018)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

"В данный момент компания участвует в конкурсе на получение банковской госгарантии, чтобы взять кредит на продолжение строительства. Документы на конкурс сданы", – пояснил Алексей Наговицын.

На площадке общественного делового центра идут работы по подготовке к заливке фундамента здания. Проект общественно-делового центра направлен в Госэкспертизу, после получения положительного заключения планируется приступить к строительству.

"По планам темпы работ у нас такие: один этаж в неделю. И закончить объект мы намерены к саммитам ШОС и БРИКС", – рассказал Виталий Передерий.

стройплощадка конгресс-холла, Челябинск,(2018)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Также глава области посетил стройплощадки двух гостиниц по улицам Курчатова и Васенко, где будут размещать членов международных делегаций. По словам бизнесменов, все работы укладываются в утвержденный график.

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01.08.2018 12:38 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
14:38 Екб

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"Один этаж в неделю". В Челябинске конгресс-холл на берегу реки Миасс планируют достроить к саммитам ШОС и БРИКС
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