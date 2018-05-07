Меркель прилетит в Сочи на встречу с Путиным

Канцлер Германии Ангела Меркель посетит Сочи с рабочим визитом 18 мая проведет переговоры с Владимиром Путиным. Об этом заявил и.о. помощника президента России Юрий Ушаков.

Представитель кабинета министров Германии подтвердил ТАСС факт приезда Меркель в Сочи 18 мая, не сообщив деталей визита.

14 мая в Сочи пройдет саммит ЕврАзЭс, который посетит президент Владимир Путин. Затем 5 июня глава государства посетит столицу Австрии Вену. Кроме того, на июнь запланирован визит Путина на саммит Шанхайской организации сотрудничества и на саммит Союзного государства России и Белоруссии.