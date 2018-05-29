"Мне бы хотелось быть городу полезным". Дмитрий Федечкин прокомментировал свое решение принять участие в конкурсе на пост главы Миасса

Заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области — начальник управления пресс-службы и информации Дмитрий Федечкин прокомментировал Накануне.RU свое решение принять участие в конкурсе по отбору кандидатур на пост главы Миасса.

"Я уроженец города Миасс, прописан здесь, все становление у меня здесь прошло, у меня папа здесь живет. Я здесь очень многое знаю и очень многих знаю. Я считаю, что этот город заслуживает быть по уровню дохода и уровню комфорта проживания городом номером два в Челябинской области. Город заслуживает большего, чем те скандалы, которые сотрясали его. Мне бы хотелось быть городу полезным. Я понимаю, как работать в коммуникации, я понимаю, как этот город вытащить и вернуть ему былую славу, и былой ореол города, который имеет самый сумасшедший потенциал для развития в нашей области", - подчеркнул он.

Дмитрий Федечкин стал шестым кандидатом, подавшим документы для участия в конкурсе. В случае избрания ему придется покинуть должность заместителя руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области — начальника управления пресс-службы и информации.