Пермские активисты назвали "плевком в лицо ветеранов" объяснения организатора "Бессмертного полка" о запрете Знамени Победы

Пермские активисты заявили, что оправдания координатора "Бессмертного полка" в Прикамье Анны Отмаховой по поводу запрета Знамени Победы на шествии в Перми "не выдерживают никакой критики", передает корреспондент Накануне.RU.

"Несколько риторических вопросов по поводу Дня Победы и акции "Бессмертный полк": под каким знаменем воевали и умирали те, чьи лица на портретах "полка"? За что они сражались, ради какого будущего отдавали свои жизни? Так называемая организатор Анна Отмахова решила, что, раз она что-то там когда-то начала координировать, то обладает исключительным правом диктовать свои условия проведения мероприятия, ставшего уже народным, в том числе запрещать Знамя Победы. Можно подумать, без антисоветской шайки Отмаховой "Бессмертный полк" в Перми не собрался бы, а она организовала 40 тыс. человек", - заявил активист общественного движения "Суть времени" Сергей Вилисов.

По его словам, ранее Отмахова в своем Facebook заявила, что "запрещены любые флаги и стяги, так как они закрывают портреты людей. Один флаг закрывает минимум 20 портретов. Главный символ полка - портрет солдата".

"Жалкие лживые оправдания на уровне детского сада. Флаг, поднятый на древке над головой, ни чьих портретов закрывать не может. При этом днем ранее Отмахова на своей странице в Facebook написала по поводу "Бессмертного полка" следующее: "А те, кто встанут в ряды полка, надеюсь, хорошо понимают, что не надо опошлять их память наклейками, корпоративной символикой, партийными знамёнами? Дайте им быть только с вами и со своими однополчанами". Где тут речь о Знамени Победы? Оно теперь у нас является "корпоративной символикой, опошляющей память"? Официальный государственный символ Победы. А Отмахова своими действиями память не опошляет? Она её оскверняет, плюёт в лицо ветеранам, топчется на могилах героев", - считает активист "Сути времени".

Напомним, ранее стало известно о запрете пронести в шествии "Бессмертного полка" в Перми Знамя Победы. Тех, кто пытался пронести его перед началом движения колонны, не пускали. Тех же, кто доставал стяг позже, уводили полицейские.

Отметим, в соседнем Екатеринбурге во время шествия "Бессмертного полка" его участники пронесли огромную копию Знамени Победы перед колонной, также флаги были у участников движения.