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политика  |  комментариев: 3
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Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
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от издателя  |  комментариев: 13


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10.05.2018
культура ;  | комментариев: 1
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В Югре "Приобьтрубопроводстрой" после вмешательства прокуратуры заплатила сотрудникам 12 миллионов
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кредитная банковская карта клавиатура кредитка (2010) | Фото:nnm.ru

Прокуратура Березовского района добилась выплаты сотрудникам "Приобьтрубопроводстроя" многомиллионного долга по зарплате, передает корреспондент Накануне.RU.
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Перед работниками накопился долг в 12 млн руб. Прокурор внес директору предприятия представление. Исполнительный директор предприятия оштрафован за невыплату зарплаты человеком, ранее уже попавшим под "административку" за аналогичное происшествие. Сотрудники компании получили свои деньги, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Напомним, ранее предприятие уже попадало в категорию должников: прошлым летом только после вмешательства прокуратуры 270 рабочих получили 19 млн руб.

Другие новости по темам: Приобьтрубопроводстрой, прокуратура Березовского района, Евгений Ботвинкин, прокурорская проверка
11.05.2018 07:35 Мск | Березово | Михаил Лукашкин
09:35 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 03.08.2017 14:00 Мск
После вмешательства прокуратуры 270 сотрудников "Приобьтрубопроводстрой" получили "зарплатный" долг в 19 миллионов

Ранее 14.07.2017 15:21 Мск
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В Югре "Приобьтрубопроводстрой" после вмешательства прокуратуры заплатила сотрудникам 12 миллионов
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