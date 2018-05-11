В Югре "Приобьтрубопроводстрой" после вмешательства прокуратуры заплатила сотрудникам 12 миллионов

Прокуратура Березовского района добилась выплаты сотрудникам "Приобьтрубопроводстроя" многомиллионного долга по зарплате, передает корреспондент Накануне.RU.

Перед работниками накопился долг в 12 млн руб. Прокурор внес директору предприятия представление. Исполнительный директор предприятия оштрафован за невыплату зарплаты человеком, ранее уже попавшим под "административку" за аналогичное происшествие. Сотрудники компании получили свои деньги, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Напомним, ранее предприятие уже попадало в категорию должников: прошлым летом только после вмешательства прокуратуры 270 рабочих получили 19 млн руб.