Президент Армении с послом США в Ереване обсудили внутриполитическую ситуацию в стране

Президент Армении Армен Саркисян обсудил с послом США в Ереване Робертом Миллсом внутриполитическую ситуацию, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства.
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"Президент Саркисян и посол Миллс согласились, что единственный путь содержательной развязки сложившийся ситуации является добросовестный политический диалог", - говорится в сообщении.
Напомним, как сообщало Накануне.RU, ранее премьер-министр Серж Саргсян после массовых протестов подал в отставку. Исполняющим обязанности главы кабмина Армении назначен Карен Карапетян.