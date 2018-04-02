Инвестпроекты позволят создать в ТОСЭР Чусовой около 500 рабочих мест

Первый заместитель гендиректора Фонда развития моногородов Сергей Карпов и руководитель управления сопровождения и мониторинга реализации комплексных проектов Михаил Каминский, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Интерес у руководства фонда вызвали инвестпроекты, которые планируются к реализации на территории Чусового. Представители фонда посетили ТОСЭР, провели встречи с инвесторами, ознакомились с их планами по запуску новых производств, а также осмотрели инвестиционные площадки. Суммарный объем инвестиций по проектам составляет более 7,6 млрд руб., и их реализация позволит создать более 470 новых рабочих мест.

Следующим шагом в реализации инвестиционных проектов станет направление правительством Пермского края в Фонд развития моногородов заявки на софинансирование расходов по строительству и реконструкции инфраструктуры в Чусовом. Софинансирование позволило бы ускорить реализацию инвестиционных проектов, презентованных представителям Фонда.

"Этот инструмент открывает представителям малого и среднего бизнеса возможности для дальнейшего развития. Открытие новых предприятий в Прикамье, в свою очередь, стимулирует экономическое развитие региона и появление новых рабочих мест для жителей", - прокомментировал перспективность развития ТОРов в крае губернатор Максим Решетников.

Как отмечают в Министерстве экономического развития и инвестиций Пермского края, создание новых предприятий в моногородах – это одно из приоритетных направлений привлечения инвестиций. Реализация там крупных инвестиционных и инфраструктурных проектов будет способствовать социально-экономическому развитию этих территорий, позволит создать новые постоянные рабочие места, что существенно скажется на качестве жизни и благосостоянии жителей. Инвестор, в свою очередь, получит ряд налоговых льгот и преференций, реализуя свой проект на территории, имеющей статус ТОСЭР, что значительно повысит экономическую эффективность инвестпроекта.

Напомним, на сегодня в ТОСЭР «Чусовой» заключены соглашения с четырьмя резидентами.