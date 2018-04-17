Полпред президента в ПФО Михаил Бабич посетит с рабочим визитом Пермь

Полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич завтра посетит с рабочим визитом Пермь, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полпреда президента в ПФО.

18 апреля Михаил Бабич вместе с директором Федеральной службы войск национальной гвардии РФ генералом армии Виктором Золотовым и губернатором Пермского края Максимом Решетниковым примут участие в подписании трехстороннего соглашения между аппаратом полномочного представителя, Росгвардией и правительством Пермского края по оказанию шефской помощи "Пермскому кадетскому корпусу".

Подписание соглашения состоится в селе Усть-Качка.

Напомним, в ноябре прошлого года в пермском кадетском корпусе состоялось заседание Совета Минобрнауки РФ, которое провела министр образования РФ Ольга Васильева.

Было принято решение сделать опыт пермского кадетского корпуса основой для концепции развития кадетского образования в РФ.