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Новости
13.04.2018 08:22 Мск (10:22 Екб)
общество | Челябинская область
"Взяли день тишины". Голодающие сотрудники "Конаса" сумели договориться с губернатором Южного Урала
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спортшкола &quot;Конас&quot;, Челябинск, каратэ (2018) | Фото: спортшкола &quot;Конас&quot;

В Челябинске голодающие сотрудники спортшколы "Конас" смогли найти компромисс с губернатором Южного Урала Борисом Дубровским - глава региона предложил перевести уволенного тренера Олега Строгонова на должность заместителя директора, а на должность руководителя спортшколы поставить нынешнего зама Юлию Чернякову, эту информацию Накануне.RU подтвердили в "Конасе".
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Сейчас известно, что голодовка продолжена, в ней участвуют только мужчины - все женщины прекратили голодать. В спортшколе взяли день на обдумывание предложения губернатора.

На своей странице в соцсети руководитель челябинского представительства ФКР Петр Васильев, поторопившись, написал, что в "Конасе" прекратили голодовку.

12 апреля глава Челябинска Евгений Тефтелев встречался с родителями воспитанников спортшколы - он продолжал настаивать на том, что голодовка - это не выход из ситуации и Строгонову можно в любой момент обратиться в суд, если он не согласен со своим увольнением.

Как сообщало Накануне.RU, голодовка сотрудников "Конаса" стала своеобразным продолжением акции протеста в защиту уволенного тренера и основателя школы Олега Строгонова, которая прошла 3 апреля - сам Строгонов сейчас находится в больнице под присмотром врачей, увольнение его очень сильно подкосило. Сотрудники "Конаса" голодают с 4 апреля. Им регулярно привозят воду.

Сейчас два требования остаются в силе, третье требование удовлетворено - 55 человек вернули в состав сборной региона.

Напомним, 26 марта начальник управления спорта Челябинска Евгений Иванов вручил Строгонову решение о прекращении трудового договора. Его уволили по ст. 278 ТК РФ без объяснения причин. Строгонов являлся одним из создателей школы "Конас", о своем увольнении он узнал в преддверии юбилея спортшколы. 10 апреля школе исполнилось 30 лет, однако торжественные мероприятия пришлось отложить на неопределенный срок.

Также 10 апреля заместитель главы города Наталья Котова провела в администрации брифинг, на котором предложила сотрудникам спортшколы выбрать нового руководителя по конкурсу. Котова отметила, что власти готовы назначить на место главы "Конаса" заместителя директора Юлию Чернякову, после этого пройдет конкурс. Комиссия рассмотрит претендентов, которые должны будут отвечать всем установленным требованиям.

В разговоре с Накануне.RU тренер "Конаса" Владимир Холкин отметил, что власть не хочет слышать их, а также настраивает против сотрудников местные подконтрольные СМИ. 17 апреля в спортшколу приедут представители центрального штаба ОНФ и Госдумы с целью разобраться в ситуации.

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13.04.2018 08:22 Мск | Челябинск | Михаил Белокрылов
10:22 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 12.04.2018 16:30 Мск
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Ранее 12.04.2018 09:37 Мск
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"Взяли день тишины". Голодающие сотрудники "Конаса" сумели договориться с губернатором Южного Урала
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