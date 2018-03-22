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"Это не запрещает педагогу углублять знания по предмету": Ольга Васильева отреагировала на критику новых ФГОСов
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школа, учитель, читает детям книгу, литература, урок (2016) | Фото: prokazan.ru

В новую редакцию федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) добавлен тот необходимый минимум, который обязан знать каждый учащийся по каждому предмету, но это не отменяет "творчество учителя", заявила министр образования и науки Ольга Васильева на заседании совета минобрнауки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.
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Обновление ФГОС начального и основного общего образования потребовалось для обеспечения единого образовательного пространства на территории страны, отметила Васильева на вчерашнем заседании профильноого совета министерства. Над новой редакцией работали более 300 специалистов: представители Российской академии наук, Российской академии образования, Федерального института педагогических измерений, Московского педагогического государственного университета. Проект новых ФГОС обсуждался даже с детьми - участниками региональных этапов всероссийской олимпиады школьников, подчеркнула министр.

Ольга Васильева пояснила, что общая концепция стандартов осталась прежней, сохранена структура и требования к результатам реализации основных образовательных программ.

"Обновление ФГОС нацелено не на структурные изменения, а на добавление в них базового предметного содержания, того необходимого минимума, который обязан знать каждый учащийся по каждому предмету. У нас есть поручение президента о создании единого образовательного пространства, работа над которым затрагивает три вещи: стандарты, учебники и экспертизы учебников, и это все взаимосвязано. Подчеркну, что добавление базового содержания в стандартах не запрещает педагогу и ученику углублять и расширять знания по предмету, а создает тот необходимый минимум, на котором можно выстраивать по кирпичику свое дальнейшее развитие", - сказала Ольга Васильева.

Ольга Васильева(2017)|Фото: kremlin.ru

По словам министра, все изменения касаются только обязательной части основной образовательной программы, поэтому у школ сохраняются "свобода и самостоятельность в формировании вариативной части с учетом выбора участников образовательных отношений".

Проекты приказов об утверждении новых ФГОСов проходили общественное обсуждение в июле прошлого года, в нем участвовало более 30 тыс. человек, заметил директор департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России, заместитель председателя Совета по ФГОС Андрей Петров.

Он обратил внимание, что "проекты ФГОС в новой редакции позволят проверять все предметные результаты, как в ходе текущего контроля, так и в ходе государственной итоговой аттестации, чего не было ранее".

Новые ФГОСы не отменяют творчество учителя, но важно понять, в чем оно заключается.

"Вряд ли оно состоит только в том, чтобы определять, когда, в какой год обучения должна изучаться та или иная тема по учебному предмету. Подлинное творчество учителя проявляется в формах организации урока, разнообразии методик, которые он применяет на уроках. В то же время мы забываем, что главным субъектом процесса обучения является ребенок. Ученик и его родители на протяжении всего обучения в школе должны иметь право понимать, в чем заключается траектория развития ребенка и требования к этой траектории по каждому этапу обучения. Где бы ребенок ни оказался, требования к результатам его обучения должны быть едиными. И это никак не противоречит творчеству учителя и вариативной части, которая может быть реализована в программной части ФГОС", - сказала директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова.

школа, учитель, читает детям книгу, литература, урок(2016)|Фото: prokazan.ru

Проект ФГОС начального образования принят большинством голосов, а проект стандартов основного общего образования будет доработан и рассмотрен повторно: предложения по его доработке будут внесены до 28 марта.

Напомним, в понедельник объединение учителей "Гильдия словесников" написало открытое письмо с критикой нового стандарта по литературе, который разрабатывает министерство. По мнению педагогов, он лишает школу вариативности построения программ, а также излишне перегружает учеников.

На проблему обратили внимание и автор проекта "Последний звонок" – документального фильма об образовании в России – Константин Семин.

Другие новости по темам: фгос, ольга васильева, министерство образования, литература, школа, образовательные стандарты
22.03.2018 12:45 Мск | Москва | Анна Смирнова
14:45 Екб


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