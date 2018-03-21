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"Добавим американской деловитости – будет у нас новый Ленин XXI века" Доверенное лицо кандидата от КПРФ Павла Грудинина Максим Шевченко рассказал об основных ошибках избирательной кампании, своих планах на будущее и перспективах левого движения в России.
20.03.2018
политика  |  комментариев: 5
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Итоги выборов-2018: "внешнее" сплочение на фоне "внутреннего" недовольства Эксперты полагают, что финалист президентской гонки был известен по прогнозам социологов заранее, вопрос был в том, как распределятся места во втором эшелоне и насколько высокой будет явка. Собчак потеряла часть голосов из-за своего заявления о создании партии. Жириновский – удержал привычное количество проголосовавших, а вот Грудинин получил поддержку от россиян в два раза большую, чем электоральный ветеран Владимир Вольфович.
18.03.2018
от издателя  |  комментариев: 9


Политическая крестница Путина? Подрастет поколение, для которого скандальность Собчак, развратное в прошлом поведение, ее заниженная социальная ответственность (вспомним хотя бы матерное требование заткнуть "этих мелких гаденышей") отнюдь не поставили крест на семейной и социальной жизни. Нет, напротив, Собчак с ветерком прокатилась на этом социальном лифте, теперь она культурный идол, мать, жена, редактор глянца, пример для подражания, более того, взобралась на самый политический Олимп – участвовала в выборах президента и строит собственную партию под выборы Госдумы в 2021 году.
20.03.2018
политика ;  | комментариев: 4
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Новости
21.03.2018 08:30 Мск (10:30 Екб)
общество | Пермский край
РЖД и Пермский край назвали варианты строительства Северного обхода Перми
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вокзал Пермь-2 (2017) | Фото: sng-vestnik.ru

"РЖД" и правительство Пермского края обсудили варианты строительства нового железнодорожного обхода Перми. Эксперты предложили к рассмотрению два наиболее оптимальных варианта прохождения трассы нового железнодорожного обхода и мостового перехода через Каму, их протяженность, а также точки примыкания обхода к существующей инфраструктуре, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Пермского края.

Первый предполагает строительство обхода с примыканием по станции Пальники (общая протяженность – 49,3 км, в том числе новое строительство – 28,9 км). Второй вариант — примыкание на перегоне Пальники – Дивья с открытием разъезда Бобки — предполагает 37,9 км нового строительства при той же общей протяженности обхода (49,3 км).

Во время обсуждения было отмечено, что строительство железнодорожной линии в обход станции Левшино и дамбы КамГЭС позволит обеспечить пропуск повышенного вагонопотока с севера Пермского края в настоящее время и на перспективу.

Владимир Путин, Максим Решетников(2017)|Фото: kremlin.ru

Стороны также обсудили перспективы создания мультимодального транспортно-пересадочного узла на остановочном пункте Мотовилиха. Этот проект рассматривается в связи с предстоящими изменениями пассажирского сообщения (ограничением движения по горнозаводской ветке Свердловской магистрали на участке Пермь-2 – Пермь-1 – Мотовилиха для благоустройства набережной реки Кама).

Планируется, что в ближайшее время будет подготовлена итоговая технико-экономическая оценка реализации инвестиционного проекта "Развитие Пермского железнодорожного узла со строительством мостового перехода".

"На текущий момент производится стоимостная оценка вариантов совмещенного и раздельного строительства железнодорожного и автомобильного мостов", — пояснил министр транспорта Николай Уханов.

Напомним, впервые о масштабных проектах реорганизации железнодорожного движения в краевой столице было заявлено во время приезда в Пермь президента России Владимира Путина. В сентябре 2017 г. губернатор Пермского края Максим Решетников презентовал президенту проект преобразований. Глава государства поддержал идею и в дальнейшем способствовал встрече губернатора с главой "РЖД" Олегом Белозеровым.

Другие новости по темам: Северный обход Перми, Пальники, КамГЭС, Мотовилиха, Николай Уханов
21.03.2018 08:30 Мск | Пермь | информационная служба Накануне.RU
10:30 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 30.01.2018 12:31 Мск
Северный железнодорожный обход Перми находится на стадии проектирования








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РЖД и Пермский край назвали варианты строительства Северного обхода Перми
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