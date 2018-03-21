РЖД и Пермский край назвали варианты строительства Северного обхода Перми

"РЖД" и правительство Пермского края обсудили варианты строительства нового железнодорожного обхода Перми. Эксперты предложили к рассмотрению два наиболее оптимальных варианта прохождения трассы нового железнодорожного обхода и мостового перехода через Каму, их протяженность, а также точки примыкания обхода к существующей инфраструктуре, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Пермского края.

Первый предполагает строительство обхода с примыканием по станции Пальники (общая протяженность – 49,3 км, в том числе новое строительство – 28,9 км). Второй вариант — примыкание на перегоне Пальники – Дивья с открытием разъезда Бобки — предполагает 37,9 км нового строительства при той же общей протяженности обхода (49,3 км).

Во время обсуждения было отмечено, что строительство железнодорожной линии в обход станции Левшино и дамбы КамГЭС позволит обеспечить пропуск повышенного вагонопотока с севера Пермского края в настоящее время и на перспективу.

Стороны также обсудили перспективы создания мультимодального транспортно-пересадочного узла на остановочном пункте Мотовилиха. Этот проект рассматривается в связи с предстоящими изменениями пассажирского сообщения (ограничением движения по горнозаводской ветке Свердловской магистрали на участке Пермь-2 – Пермь-1 – Мотовилиха для благоустройства набережной реки Кама).

Планируется, что в ближайшее время будет подготовлена итоговая технико-экономическая оценка реализации инвестиционного проекта "Развитие Пермского железнодорожного узла со строительством мостового перехода".

"На текущий момент производится стоимостная оценка вариантов совмещенного и раздельного строительства железнодорожного и автомобильного мостов", — пояснил министр транспорта Николай Уханов.

Напомним, впервые о масштабных проектах реорганизации железнодорожного движения в краевой столице было заявлено во время приезда в Пермь президента России Владимира Путина. В сентябре 2017 г. губернатор Пермского края Максим Решетников презентовал президенту проект преобразований. Глава государства поддержал идею и в дальнейшем способствовал встрече губернатора с главой "РЖД" Олегом Белозеровым.