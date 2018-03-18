Предварительные итоги голосования в Югре: четверо кандидатов не смогли набрать больше 1%

Избирательная комиссия Ханты-Мансийского автономного округа-Югры подвела предварительные итоги голосования на выборах президента РФ, передает корреспондент Накануне.RU.

По предварительным данным, победу на выборах президента РФ одерживает Владимир Путин. Его поддержали 7012 югорчан, что составляет 75,43%. На втором месте Павел Грудинин с результатом - 1078, что составляет 11,60%. Тройку лидеров замыкает Владимир Жириновский с результатом 744 человека или 8%.

1,43% набрала Ксения Собчак, заручившись поддержкой 133 человек. Меньше 1% у остальных кандидатов: Григорий Явлинский - 0,87%, Борис Титов - 0,67%, Сергей Бабурин - 0.53%, Максим Сурайкин - 0,47%.

93 избирательных бюллетеней признано недействительными. Подсчет голосов продолжается.