Жалоб нет. Выборы 2018 для Югры завершились с явкой 68,20%

В Югре подведены итоги по явке избирателей на выборах президента Российской Федерации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного избиркома.

На момент закрытия избирательных участков в 20.00 активность избирателей в Ханты-Мансийском автономном округе составила 766 тыс. 597 человек или 68,20% избирателей. Для сравнения, к этому часу в 2012 г. на выборах президента явка составляла 670 тыс. 207 человек или 61,02%.

Жалоб от избирателей не поступало. В первой половине дня поступило одно обращение на технический сбой, который был быстро устранен.