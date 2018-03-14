На Южный Урал приехали военные стран ШОС для организации учений "Мирная миссия"

На Южный Урал прибыла военная делегация стран ШОС для обсуждения вопросов подготовки к антитеррористическим учениям "Мирная миссия", эту информацию Накануне.RU подтвердили в правительстве Челябинской области.

Последний раз подобные учения проходили в Киргизии, в этот раз они пройдут в Чебаркуле летом 2018 года.

В ШОС входит 8 стран - Россия, Индия, Китай, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.

Непосредственно сами маневры пройдут в августе. Сейчас специалисты приехали для утверждения графика учений, а также количества и состава военных делегаций.