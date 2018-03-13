Три сотрудника управления соцразвития Пермского района оштрафованы за незаконное изъятие из семьи троих детей

Трое сотрудников управлении соцразвития администрации Пермского района наказаны за незаконное изъятие из семьи троих детей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления СКР.

Специалист, бывший начальник одного из отделов и глава управления оштрафованы. Сумма не указывается. При этом все трое возместили ущерб и принесли извинения.

Напомним, в ноябре ведущий специалист по координации проведения индивидуальной профилактической работы комиссии по делам несовершеннолетних изъяла из "Лядовской основной школы" и подчиненного ей детского сада троих детей 6,9 и 14 лет. Их на месяц поместили в Добрянку, в центр для детей, оставшихся без попечения родителей. Она не имел права изымать детей. Прокуратура предложила правоохранителям квалифицировать случившееся. Силовики возбудили уголовное дело по статье "Превышение полномочий". Главе администрации и начальнику управления образования Пермского района внесены представления. Прокуратура через суд добилась признания акта изъятия незаконным. Дети возвращены в семью.